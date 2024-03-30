Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine giderayak İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim karşılıklı yapılan açıklamalarla birlikte her geçen gün artıyor. İYİ Partinin yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararının ardından CHPli Ekrem İmamoğlunun kendilerine operasyon çektiğini söyleyen Meral Akşener, her fırsatta İBB başkanını sert sözlerle eleştirirken partisinin gençlik kollarından çok konuşulacak bir hamle geldi. İBB Başkanının ulaşımda yol açtığı aksaklıklara dikkat çeken İYİ Parti Gençlik Kolları, İstanbul’un dört bir yanında otobüs, metrobüs ve yürüyen merdivenlere yaşanan skandalları tiye alan çıkartmalar yapıştırdı.