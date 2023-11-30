Son dakika haberleri... Parti kasasında 132 milyon TL var dediği için taciz suçlamasıyla disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Dikbayırın katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Hala-yeğen arasında çıkan kavga, para, FETÖ, yolsuzluk gibi birçok iddiaları da peşinde getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin bu suçlamalara nasıl cevap vereceği merak ediliyordu. Akşener, İYİ Partiye psikolojik harp uyguluyorlar ama karşılarında rahmetli Teoman Komanın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz ifadelerini kullandı. Bir darbecinin öğrencisi olduğunu itiraf eden Akşenerin bu sözleri Akşener gerçekten partisinin müstakil olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor? sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...