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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsündeki kurşun şovunun asıl nedeni başka! / 06.04.23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsündeki kurşun şovunun asıl nedeni başka! / 06.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsündeki kurşun şovunun asıl nedeni başka! / 06.04.23

Takvim 00:58
02

Koalisyondan ortak liste kararı! 4 Parti CHP'den girecek / 06.04.23

Takvim 00:57
03

Başkan Erdoğan'dan emeklilerle iftar programında önemli açıklamalar / 05.04.23

Takvim 00:57
04

Ev sahiplerinin yeni oyunu! Ya enflasyon farkını öde ya da evi boşalt

Takvim 00:57
05

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar / 05.04.23

Takvim 00:57
06

CHP- ABD temasları hız kazandı! ABD'nin anket timi Marriot Otel'e yerleşti! Sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Flake'e verilecek / 06.04.23

Takvim 00:57
07

14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi / 05.04.23

Takvim 00:57
08

Devlet sözünü tutuyor! Vatandaşa konutları 1 yıl içinde teslim edildi

Takvim 01:01
09

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Takvim 00:57
10

HDP'nin yedeği Yeşil Sol, FETÖ ve Kandil solcularını listeye yazdı! Hasan Cemal'den sonra Cengiz Çandar! / 06.04.23

Takvim 00:35
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