Son dakika haberleri... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına bekçi-hırsız kovalamacası sonucu isabet eden kurşun, Meral Akşenerin siyasi malzemesi oldu. 7li koalisyon masasından kalkan sonra geri dönerek oylarını düşüren Akşener yeni oyunların peşinde. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, “Partisinin oyu ilk kez yüzde 7nin altına düştü ve bir daha yükselişe geçemedi. Belki de PKKyı eleştirememenin, HDPye itiraz edememenin, partisinin hızla eriyişini durduramamanın yarattığı öfkeyi bu şekilde dışa vurmayı tercih ediyordur. Ama samimi durmuyor Meral Hanım” ifadelerini kullandı.