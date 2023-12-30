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İYİ Parti ile CHP arasında aday savaşı! Meral Akşener Mansur Yavaş'ı sağ kolundan vuracak! İYİ Parti'nin Ankara adayı Servet Avcı mı? / 30.12.23

İYİ Parti ile CHP arasında aday savaşı! Meral Akşener Mansur Yavaş'ı sağ kolundan vuracak! İYİ Parti'nin Ankara adayı Servet Avcı mı? / 30.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti ile CHP arasında aday savaşı! Meral Akşener Mansur Yavaş'ı sağ kolundan vuracak! İYİ Parti'nin Ankara adayı Servet Avcı mı? / 30.12.23

Takvim 01:06
02

İnlerinde nefes aldırmıyoruz! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta 16 hedef imha edildi / 30.12.23

Takvim 01:17
03

Müstehcen videolar swinger partileri: Maskeli 'Fergio House' çetesine KAFES-26 baskını! Ünlü iş insanı Fergio Bey kim? / 30.12.23

Takvim 02:53
04

Değirmenin suyu nereden geliyor? İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı! / 30.12.23

Takvim 00:25
05

Kirli geçmişini örtbas edemedi | HSK harekete geçti: Özgür Karabat'ın 254 haberine erişim engeli getiren o hakim kararından döndü / 30.12.23

Takvim 02:49
06

CHP yandaşı Fatih Portakal, Senem Ilgaz'ı azarlayan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Varsa psikolojik sorununuz tedavi olun / 30.12.23

Takvim 03:01
07

Abla-kardeş arasında kavga alevleniyor! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "Parça parça edeceğim" / 30.12.23

Takvim 02:31
08

ÖZEL HABER | Engellemelere rağmen ısrarla cevapladı! Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna flaş tepki | takvim.com.tr sordu: Edin Dzeko yanıtladı' / 28.12.23

Takvim 01:09
09

CHP'li Zeydan Karalar'ın yönetiminde olan Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detay! / 28.12.23

Takvim 01:16
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