Yerel seçimlere müstakil girme kararı alan ve Mansur Yavaş’a ‘korkak’ yakıştırması yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’ye karşı tüm kılıçlarını kuşandı. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Akşener’in Mansur Yavaş’ın karşısına kimi çıkaracağı büyük merak konusu olmuştu. Ankara kulislerine göre, Akşener Mansur Yavaş’ı sağ kolundan vuracak. 2015’ten bu yana MansurYavaş’ın danışmanlığını yapan Servet Avcı’nın İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu konuşuluyor.