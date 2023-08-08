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İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na karşı taarruza kalktı 26 Ağustos kulisleri patladı! Akşener, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurup 'İP'leri koparacak / 08.08.23

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na karşı taarruza kalktı 26 Ağustos kulisleri patladı! Akşener, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurup 'İP'leri koparacak / 08.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na karşı taarruza kalktı 26 Ağustos kulisleri patladı! Akşener, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurup 'İP'leri koparacak / 08.08.23

Takvim 04:05
02

Talimat Kılıçdaroğlu'ndan uygulama Eren Erdem'den! CHP'den vekillere 'bildirili' baskı: Konuşma, yorumlama, paylaşma... / 08.08.23

Takvim 03:57
03

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Akbelen mesajı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz! / 08.08.23

Takvim 00:00
04

Barış diplomasisi! Dünya Putin görüşmesini bekliyor: Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da / 08.08.23

Takvim 03:28
05

Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu kendini yollara vurdu! Elazığ ve Tunceli'den sonra rota Nevşehir ve Çanakkale: "Her daim sahadayım" / 08.08.23

Takvim 03:00
06

Emekliye enflasyon zammı: Milyonlarca emeklinin artış oranları hesaplandı! Taban maaş artışı ve seyyanen iyileştirme masada

Takvim 02:49
07

Rota yeniden Lukebakio: Beşiktaş Hertha Berlin'de oynayan Kongolu yıldız için harekete geçti! / 08.08.23

Takvim 01:21
08

Bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ ve Tele 1'e HDPKK'dan destek / 07.08.23

Takvim 03:00
09

'Kemalci' Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na 'değişim' bombardımanı: "CHP kimsenin kariyer yapma yeri değil" / 06.08.23

Takvim 03:06
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