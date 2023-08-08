28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından Kurultayda çıldıran Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHPyi yerden yere vurmuştu. Hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, kuyruk olduk itirafında bulunmuştu. Akşenerin bu çıkışı seçimlere tek gireceğiz olarak değerlendirilirken, CHP ve İYİ Parti arasındaki restleşmeler tam gaz devam etmişti. Tüm bu yaşanan sürecin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zorlu, Büyük Taarruzun 101inci yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Meral Akşenerin Afyonkarahisarda yapacağı açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını söyleyerek, 26 Ağustosu işaret etti. Öte yandan Kürşad Zorlunun açıklamalarının ardından, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, Bir grup İYİ Partiliyle buluştum, Meral Hanım 26 Ağustosta ne açıklayacak dedim aynen söyledikleri şey şu Meral Hanım 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi. dedi.