İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri: Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık / 14.04.22

Sözde milliyetçi bir çizgide ilerleyeceğini iddia ederek parti kuran Akşener, HDP ile ittifak etkisiyle savruldukça savruldu, partideki Atatürkçü ve milliyetçi isimleri birer birer tasfiye etti. Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, canlı yayında kurucuları arasında yer aldığı İYİ Partiden istifa sürecini anlattı. Partinin kurucuları arasında yer aldığı için pişman olduğunu belirten Yeniçeri, İYİ Partide çok daha demokratik yapıda hareket edileceğini düşündük. Ancak orada gördük ki bizim fikirlerimize itimat edilmedi. dedi. Yeniçeri, Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık. ifadelerini kullandı.