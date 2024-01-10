İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ilan etmesinin ardından savaş sürmeye devam ediyor. Akşener bu sefer de CHPyi Özgür Özelin memlekti Manisada bombaladı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Partinin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk. diye konuştu.