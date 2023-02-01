Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ile adaylık çekişmesine tutuşan İYİ Parti bir yandan da anketler üzerinden algı operasyonuna girişti. Söz konusu operasyonun kilit aktörü KONDA olarak karşımıza çıkıyor. KONDA imzasıyla yayımlanan Aralık 2022 anketinde İPin oy oranı %19,6 olarak iddia edilirken 31 Ocak 2023 tarihli ankette bu oran %17.9 verisiyle aktarıldı. İYİ Partinin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. %17.9 olarak açıklanan oy oranının aslında gerçeği yansıtmadığı, bu durumdan rahatsız olan Akşener ve kurmaylarının parayı bastırarak sosyal medyadan manipülasyona başladığı konuşulanlar arasında.