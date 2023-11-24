Son dakika haberleri... İYİ Partide özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşananlar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları katıldığı bir canlı yayında yanıtladı. Dikbayır, Meral Akşenerin özel kalemi Esma Bekarın parti içinde dönen kirli oyunların merkezinde olduğunu söyledi. Ümit Dikbayır’ın katıldığı televizyon programında işaret ettiği Esma Bekar’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Takvim.com.tr olarak Esma Bekar dosyasını açtık içinden FETÖ çıktı. İşte detaylar...