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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı / 23.11.23

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı / 23.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı / 23.11.23

Takvim 01:08
02

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye: Başkan Erdoğan talimat verdi I Karar çıkarsa Torba Yasa'ya eklenecek

Takvim 01:26
03

Mansur Yavaş ile İYİ Parti'nin 'nabzını yoklayan' CHP'li Özgür Özel'den Akşener'e ittifak mesajı: Ablamla pek çok zorluğu aşacağız / 23.11.23

Takvim 01:01
04

İsmail Küçükkaya'dan "İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun umurunda değil" itirafı: 2028'de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor / 23.11.23

Takvim 01:22
05

Çalışan annelere destek için yeni model: Mahalle Odaklı Kreşler Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak / 23.11.23

Takvim 31:35
06

Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas'ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti / 23.11.23

Takvim 01:15
07

SON DAKİKA I Terör saldırısı mı? ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'nde büyük patlama! O anlar kameraya böyle yansıdı / 23.11.23

Takvim 01:30
08

Küresel nüfus azaltma çetesinin Türkiye ayağı mı? Rahmi Koç'tan akılalmaz açıklama: 50 milyon bile fazla / 23.11.23

Takvim 02:14
09

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Filistin' çağrısı: "İki devletli çözüm için inisiyatif alın" | Türkiye garantörlüğe hazır / 23.11.23

Takvim 02:10
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