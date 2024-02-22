Son dakika haberleri... İYİ Parti ve CHP arasında Akşenerin müstakil kararıyla başlayan, istifalar ve afiş kriziyle devam eden krize yeni bir boyut kazandıracak açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özelden geldi. Halk TVde İsmail Küçükkayanın sunduğu programa katılan Özel, Akşenerden Balıkesir için jest beklediğini belirterek, Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum. ifadelerini kullandı. Özelin bu sözleri İYİ Parti cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez, Bizim kimseye borcumuz yok derken parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Böyle bir durum mümkün değil ifadelerini kullandı.