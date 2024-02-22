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İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel'in Akşener'e borç hatırlatmasına İYİ Parti'den sert tepki / 22.02.24

İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel'in Akşener'e borç hatırlatmasına İYİ Parti'den sert tepki / 22.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel'in Akşener'e borç hatırlatmasına İYİ Parti'den sert tepki / 22.02.24

Takvim 03:59
02

Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi / 22.02.24

Takvim 03:39
03

PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: "Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu'na yönlendirilecekti" / 22.02.24

Takvim 07:07
04

Marmara'da batan gemi Batuhan A'nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor / 22.02.24

Takvim 05:06
05

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi'nin araçları doldurdu / 22.02.24

Takvim 03:39
06

Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak / 22.02.24

Takvim 03:47
07

İslam'a ve Kur'an'a hakaret eden CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun'un 3 yıla kadar hapsi isteniyor / 22.02.24

Takvim 02:26
08

Muharrem İnce'ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar! / 22.02.24

Takvim 06:42
09

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi / 22.02.24

Takvim 01:36
10

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu

Takvim 07:04
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