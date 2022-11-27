Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHPliler tarafından hedef tahtasına konuldu. CHPli Engin Altay, Meral Akşener ve İYİ Partiye çağrı yaparak Kulağını çekin ifadesini kullandı. Altayın bu çağrısı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHPnin fonladığı Halk TVnin canlı yayınında adeta Yavuz Ağıralioğlunu harcadı. Zorlu, Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlunun açıklaması kendi şahsi görüşüdür diyerek mevcuttaki krizi perdelemeye çalıştı.