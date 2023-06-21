İYİ Parti yerel seçimlere ayrı girme niyetini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz açıklamasını yaptı. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı dedi. Akşenerin başdanışmanı Çömezin bu sözleri sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğluna çevrildi.