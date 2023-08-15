14-28 Mayıs seçimlerinde HPKKnın içinde yer aldığı koalisyonda saf tutan İYİ Parti kendi çelişmeye devam ediyor. A Haber ekranlarında AK Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağın açıklamaları “İYİ Partinin yeri PKK ve FETÖnün yanı değildir” açıklamasında bulunmuştu. Hamza Dağın açıklamasına karşılık İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez açıklamasında bulundu. İYİ Partinin bu açıklamaları kendi ile çelişiyor yorumlara neden olurken, Takvim.com.tr sizler için İYİ Parti ve FETÖ ilişkisini gözler önüne serdi. İşte detaylar...