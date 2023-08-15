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İYİ Parti yine kendi ile çelişti! Milliyetçilik pozları kesip HDPKK ve FETÖ ile yol yürüyen İYİ Parti'nin arşivini açtık / 15.08.23

İYİ Parti yine kendi ile çelişti! Milliyetçilik pozları kesip HDPKK ve FETÖ ile yol yürüyen İYİ Parti'nin arşivini açtık / 15.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Parti yine kendi ile çelişti! Milliyetçilik pozları kesip HDPKK ve FETÖ ile yol yürüyen İYİ Parti'nin arşivini açtık / 15.08.23

Takvim 03:23
02

Galatasaraylı futbolcu Bodrum'da fena dayak yedi! / 13.08.23

Takvim 01:17
03

İsveç bu kafayla NATO'dan vazgeç! 150 polisin korumasıyla Kur'an-ı Kerim yakıldı: Başrolde yine Salwan Momika / 15.08.23

Takvim 03:04
04

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da boğma planı sürüyor! CHP Yandaşı Yarkadaş: İmamoğlu İBB adaylığı için açıklama yapacak / 15.08.23

Takvim 03:59
05

ÖZEL | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan şok karar! "Gelecek hafta..." / 14.08.23

Takvim 02:01
06

Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda'da Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin genel başkanı oldu / 14.08.23

Takvim 05:21
07

Tarım sayımı başlıyor | Ekilmemiş arazi kalmayacak! Çiftçi ve tüketicinin cebi koruma altına alınacak / 15.08.23

Takvim 02:24
08

Fatih Erbakan'dan Ekrem İmamoğlu’na yaylım ateşi: İstanbul’u perperişan eden Türkiye’yi ne yapmaz! / 15.08.23

Takvim 01:52
09

Galatasaray kancayı Ndombele'ye taktı! Sarı-Kırmızılılar transferi bir an önce bitirmek istiyor / 14.08.23

Takvim 01:05
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