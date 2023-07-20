14 ve 28 Mayıs hezimetinin ardından CHPde olduğu gibi İYİ Partide de kazan kaynamaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisini istifaya davet ederek, parti içinde muhalefet yapan isimlerin kökünü kazımaya devam ediyor. Akşener son olarak, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçakı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ethem Baykal ve Musa Ertugan sosyal medya hesabından, Meral Akşeneri topa tuttu. Ethem Baykal paylaşımında, FETÖ vurgusu yaparken, Musa Ertugan hakkını haram ederek Kimlere tuzaklar kurduğunu konuşalım dedi. İşte detaylar...