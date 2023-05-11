HDPKK ile aynı noktada buluşan İYİ Partide istifa depremi sürüyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Partisinin son dönemlerdeki tutumundan son derece rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Uykur, Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KHKdan, FETÖden atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor dedi. Ayrıyeten terörün gölgesine düşmüş bu ortaklıktan kesenlikle uzak durun diyen Uykur, Şu anda benimle beraber 10 bin üyeyle başlayıp, 20-25 bin üyeye çıkan bütün dostlarıma da buradan selam ediyorum ve istirhamda bulunuyorum. Herkes terörün gölgesinin düştüğü, şu anda kumar masasına dönüşen Altılı Masadan kesinlikle uzak dursun ifadelerini kullandı.