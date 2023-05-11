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İYİ Parti'de HDP-FETÖ krizi! Mehmet Ali Uykur hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti / 10.05.23

İYİ Parti'de HDP-FETÖ krizi! Mehmet Ali Uykur hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti / 10.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti'de HDP-FETÖ krizi! Mehmet Ali Uykur hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti / 10.05.23

Takvim 03:55
02

İstanbul nefes alıyor! Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ziyaretçilere açıldı / 10.05.23

Takvim 03:42
03

Türkiye Yüzyılı’nın projesi: Büyük İstanbul Tüneli ile milyonlarca İstanbulluya dev hizmet! 2028'de hizmete girecek / 10.05.23

Takvim 03:31
04

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Aralarında DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de olduğu 4 teröristi paketledi / 10.05.23

Takvim 00:45
05

Oosterwolde gerilimi! Ali Koç ve Jorge Jesus, Hollandalı yıldız için karşı karşıya geldi / 11.05.23

Takvim 01:16
06

Memura-emekliye 3’lü zam: Temmuz’da zam formülü devreye girecek!

Takvim 02:49
07

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK yine özgürlük naraları attı: Bizim için tarihi fırsat / 10.05.23

Takvim 02:20
08

CHP'li İBB'de PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı! Skandal sözler: PKK'ya kimse bir şey söyleyemez / 10.05.23

Takvim 01:19
09

Galatasaray, Pulisic için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor / 10.05.23

Takvim 01:23
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