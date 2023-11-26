İYİ Partide tansiyon bir hayli yüksek. Tacizle suçlanıp kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır, Meral Akşenerin oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekarın para ilişkilerini açık etti. Genel Merkez katındaki yasak aşk skandalını dillendirdi. Akşener ise Dikbayıra Edepsiz, hayasız, ahlaksız diyerek rest çekti. Gelişme üzerine Dikbayır, İYİ Partide dönen dolapları teker teker pazara çıkardı. Meral Akşenerin oğlu Fatih Akşenerin gölge genel başkan olduğunu, Akşenerin eşi Tuncer Akşenerin de parti işlerini karıştığını beyan eden Dikbayır, Siyasette duygusallığa yer yok dedi. Esma Bekarın Akşenerin kara kutusu olduğunu ifade eden Dikbayır, Ben bu iftiraları üzerimde bırakmam restiyle gözdağı verdi.