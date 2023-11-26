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İYİ Parti'de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği / 26.11.23

İYİ Parti'de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği / 26.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

İYİ Parti'de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği / 26.11.23

Takvim 02:32
02

Reuters: Başkan Erdoğan’ın çabalarıyla Hamas, Taylandlı rehineleri serbest bıraktı / 26.11.23

Takvim 01:10
03

Tarihin karanlık planı | Filistin'de terör devleti İsrail nasıl kuruldu? İngiltere ve Rothschild detayı! Balfour Deklarasyonu ne? İşte 3 bin yıllık kanlı plan / 26.11.23

Takvim 00:41
04

CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 51. gün! Gazze’deki insani ara üçüncü gününde! Ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılar hala sürüyor / 26.11.23

Takvim 00:48
05

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye | Başkan Erdoğan talimatı verdi! Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetimler faydalanacak mı?

Takvim 01:03
06

CHP yandaşı Kemal Özkiraz'dan Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında bomba iddia: KONDA Fatih Akşener'in oyuncağı yapıldı / 26.11.23

Takvim 02:26
07

Ekrem İmamoğlu'ndan arkadaşına büyük kıyak! CHP Milletvekili Gökhan Günaydın vekil seçilmesine rağmen İBB’nin aracını bırakmadı / 26.11.23

Takvim 02:31
08

İzmir'de deniz taştı! Sokaklar su altında kaldı | Vatandaşlar mağdur oldu / 26.11.23

Takvim 01:06
09

Milyonlara memur zammı! Tazminatlar artacak mı? Emeklilere de yansıyacak mı?

Takvim 03:19
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