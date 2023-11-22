İYİ Parti yerel seçimlere giderayak, kaos, kavga ve iç hesaplaşmalarla cebelleşiyor. Meral Akşenerin ittifaksız seçim duyurusu sonrası ortaya çıkan sistematik kriz Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu? sorusunu akıllara getirirken partideki kavga içinden çıkılmaz bir boyut aldı. Akşenerin hesapları incelensin diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Gelişme üzerine İYİ Partideki vekil borsasını ifşa eden Dikbayırdan bomba bir çıkış daha geldi. İYİ Partinin dedikodu kazanına döndüğünü belirtip suçlamaları yargıya taşıyacağını ifade eden Dikbayır İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim sözleriyle Akşenere gözdağı verdi.