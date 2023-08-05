14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8li koalisyonda krizler bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlunun Kemal Kılıçdaroğluna karşı yaptığı değişim çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. CHP liderine yöneltilen tepkiler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan gizli protokolün ortaya çıkmasıyla diğer partilere de sıçradı. İYİ Partide istifalar peş peşe geldi. Manisanın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetiminde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmazın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıkladı.