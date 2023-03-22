İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin kumar masası diyerek dağıttığı koalisyon pazarlıklar sonrası yeniden toplanıp Kemal Kılıçdaroğlunu aday ilan etti. İYİ Parti cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu rahatsızlığının devam ettiği bilinirken bunu doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı tutum sergileyen Yavuz Ağıralioğlunun İYİ Parti TBMM Grubunda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldığı toplantıya katılmadığı ortaya çıktı. Gelişme üzerine Takvim.com.tr İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğluna ulaştı. Ağıralioğluna toplantıya neden katılmadığını ve hakkında çıkan istifa söylentilerini sorduk.