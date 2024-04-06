İYİ Parti, yerel seçimler sonrası tansiyon derecesi yüksek olağanüstü günlerden geçiyor. Meral Akşener seçimli kongre toplayacaklarını ilan etti. Kongrenin 27 Nisan 2024te yapılacağı öğrenilirken Meral Akşenerin aday olup olmayacağı merak konusu. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, geçtiğimiz günlerde Akşenerin seçim öncesi Başarısız olursam gereğini yapacağım açıklamalarını hatırlatıp Akşenerin aday olmayacağını düşünüyorum demişti. Öte yandan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodazgenel adaylığını ilan etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da adaylık sinyali verdi.