CHP ile İyi Parti arasında yaşanan krizler sonrası peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. İstanbulda yaşanan istifaların arkasında Ekrem İmamoğlu olduğu konuşulurken bu kez Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile pazarlıkları yürüttüğü iddia edilen Yüksel Arslan görüşmelerden Akşenerin haberi olduğunu işaret ederek, Sayın Genel Başkanımızın Uşakta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. dedi. Öte yandan İYİ Parti ABB Meclis Üyesi Atila Çelik, partisinden istifasını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.