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İYİ Parti'de Mansur Yavaş depremi! Yüksel Arslan ve Atila Çelik istifa etti... Akşener'e "pazarlıktan haberin vardı" salvosu! Peş peşe görevden almalar / 21.12.23

İYİ Parti'de Mansur Yavaş depremi! Yüksel Arslan ve Atila Çelik istifa etti... Akşener'e "pazarlıktan haberin vardı" salvosu! Peş peşe görevden almalar / 21.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti'de Mansur Yavaş depremi! Yüksel Arslan ve Atila Çelik istifa etti... Akşener'e "pazarlıktan haberin vardı" salvosu! Peş peşe görevden almalar / 21.12.23

Takvim 02:06
02

AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başladı! Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Şehir şehir gezecek / 22.12.23

Takvim 02:22
03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Takvim 02:11
04

Polatgiller gündemi yine salladı: Dilan Polat'ın yeni planı ağızları açık bıraktı! Pembe odada Engin Polat ile... / 22.12.23

Takvim 01:25
05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den Turkuvaz Medya'daki Yerel Yönetimler Zirvesi'nde önemli açıklamalar / 21.12.23

Takvim 02:52
06

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu adeta devlete meydan okuyor! Kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı / 22.12.23

Takvim 01:41
07

Emekliler dikkat! Zam için yeni oran çıktı: Kim, ne kadar alacak? İşte 2024 zamlı maaş listesi

Takvim 02:27
08

100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması / 18.12.23

Takvim 01:58
09

Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "TOGG" hediye etti / 18.12.23

Takvim 01:16
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