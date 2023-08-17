İYİ Partide Meral Akşener ve ekibinin yer aldığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Partiden ihraç edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, Akşenerin partide milletvekili borsası kurduğunu açıklamıştı. Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçanın WhatsApp görüşmelerinin görüntü kaydını paylaşan Ertugan, Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Siz siyasi emek dolandırıcısısınız sözleriyle İYİ Parti yönetimi ve Akşenere tepki gösterdi. Bir mesajda milletvekili adayıyla ilgili olarak Saçanın, Vanlı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlunun adamı. 3 milyon dolar vermiş. cevabı dikkat çekmişti. Skandal bir diğer ayağı ise pes dedirtti. Meral Akşenerin 3 milyon dolara vekilik sattığı kişi ülkücü şehit Fırat Çakıroğlunun katilini fonlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu ortaya çıktı.