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İYİ Parti'de milletvekili borsası ifşa oldu! 3 milyon dolara vekillik satılan kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı / 16.08.23

İYİ Parti'de milletvekili borsası ifşa oldu! 3 milyon dolara vekillik satılan kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı / 16.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti'de milletvekili borsası ifşa oldu! 3 milyon dolara vekillik satılan kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz çıktı / 16.08.23

Takvim 03:48
02

Galatasaraylı futbolcu Bodrum'da fena dayak yedi! / 13.08.23

Takvim 01:17
03

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şişiren Aksoy Araştırma bu kez Ekrem İmamoğlu'na hava basıyor! İYİ Partili Lütfü Tükkan bile saydırdı / 16.08.23

Takvim 01:49
04

Almanya'nın uçağı dalga konusu oldu! Bild bile yerden yere vurdu: Ulusal utanç / 16.08.23

Takvim 03:03
05

Correa atağı: Fenerbahçe Inter'in Arjantinli yıldızını transfer etmek için harekete geçti! / 17.08.23

Takvim 01:12
06

Avrupa’da sağlık sistemi alarm veriyor! Doktorlar grevde: Hastalar kalitesizlik kurbanı... / 17.08.23

Takvim 02:18
07

CHP'li Mehmet Sevigen'den İzmir iddialarına yaylım ateşi: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız / 16.08.23

Takvim 02:08
08

Kocatepe Camii'ndeki yarı çıplak model skandalına imza atan kişilerin ifadeleri ortaya çıktı! "Dövmelerimden dolayı beni tercih etti" / 16.08.23

Takvim 02:24
09

Almanya'da PKK yandaşlarından kalleş saldırı! Cami duvarına yazı yazdılar / 16.08.23

Takvim 01:32
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