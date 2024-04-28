Son dakika haberi! İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayının üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, Müsavat başkan sloganları attı. Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50si asıl, 25i yedek 75 Genel İdare Kurulu GİK üyesi ile 11i asıl, 7si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek. Meral Akşener, Dervişoğlunu sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.