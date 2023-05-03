İYİ Partideki liste krizi ve Meral Akşenerin eski danışmanı Vedat Yenererin Partiye FETÖcüler doluştu diyerek istifası hafızalardaki yerini koruyor. Son olarak Pelin Gündeş Bakır, İYİ Partide FETÖ ile karşı karşıya kaldığını söyleyip zehir zemberek sözlerle istifa etti. İYİ Parti - Pensilvanya hattında cereyan eden bu gelişmelerin gölgesinde Takvim.com.tr Meral Akşenerin FETÖ dosyasını açtı. Akşener, FETÖnün dinler arası diyalog faaliyetlerine yeşil ışık yakmış Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi söylemini sıklıkla tekrarlayarak darbecilerle ağız birliği yapmıştı. FETÖcüler için kullanılan haşhaşi ve terörist söylemine karşı çıkan Akşener, FETÖ medyasına da arka çıkmıştı.