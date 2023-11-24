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İYİ Parti'de pislikler ayyuka çıktı! Ümit Dikbayır'dan haraca bağlanan iş adamları itirafı | Genel başkanlık katında yasak aşk skandalı / 23.11.23

İYİ Parti'de pislikler ayyuka çıktı! Ümit Dikbayır'dan haraca bağlanan iş adamları itirafı | Genel başkanlık katında yasak aşk skandalı / 23.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Parti'de pislikler ayyuka çıktı! Ümit Dikbayır'dan haraca bağlanan iş adamları itirafı | Genel başkanlık katında yasak aşk skandalı / 23.11.23

Takvim 00:53
02

İYİ Parti'de kirli çamaşırlar ortaya saçıldı! Ümit Dikbayır'dan Fatih Akşener itirafı: İYİ Parti poşetlerinde 7-8 torba para dağıttı / 23.11.23

Takvim 01:40
03

Son dakika Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu? 23 KASIM 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep... / 23.11.23

Takvim 00:46
04

CHP'li Özgür Özel'den terörün siyasi ayağı HEDEP'le ittifak açıklaması | Pervin Chakar'ın elini öptüm yine öperim pişman değilim / 23.11.23

Takvim 01:23
05

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı / 23.11.23

Takvim 01:08
06

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye: Başkan Erdoğan talimat verdi I Karar çıkarsa Torba Yasa'ya eklenecek

Takvim 01:26
07

Mansur Yavaş ile İYİ Parti'nin 'nabzını yoklayan' CHP'li Özgür Özel'den Akşener'e ittifak mesajı: Ablamla pek çok zorluğu aşacağız / 23.11.23

Takvim 01:01
08

İsmail Küçükkaya'dan "İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun umurunda değil" itirafı: 2028'de aday olmaktan başka bir şey aklının ucundan geçmiyor / 23.11.23

Takvim 01:22
09

Çalışan annelere destek için yeni model: Mahalle Odaklı Kreşler Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak / 23.11.23

Takvim 31:35
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