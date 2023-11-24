İYİ Partide iç hesaplaşma tam gaz devam ederken, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenere ilk kırılmasını anlattı. Seçimlerde vekil olmak istemediğini Akşenerin oğlu Fatih Akşenerin evine gelerek 2-3 saat kaldığını kendisini ikna ettiğini söyledi. Aynı zamanda Dikbayır, milletvekillerinden para istendiğini vurgulayarak Kiminden 1 milyon TL kiminden 500 bin TL , isim isim para istendi. ifadelerini kullanrak İYİ Partideki iplikleri pazara çıkardı. Öte yandan genel merkez katında yasak aşk skandalı hakkında konuşan Dikbayır, 5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil diyerek Akşenere için isim verirsem mahcup olur ifadelerini kullandı. İşte detaylar...