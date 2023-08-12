Seçimlerin ardından birbirlerine giren İYİ Parti ve CHP arasında gerilim sürüyor. Gözler Meral Akşenerin 26 Ağustosta yapmayı planladığı açıklamaya çevrilirken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu bir bomba daha patlattı. Tabanın seçime bağımsız girmeyi istediğini söyleyen Buğra Kavuncu, Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. diyerek CHP ile ortaklığa kapıyı kapattı. Öte yandan Akşenerin 26 Ağustos konuşmasına ve yerel seçim planına ilişkin kulisler de gelmeye devam ediyor. Akşenerin CHP ile ipleri koparacağı söylenirken olası ittifak kararında ise 3 zor şart sunacağı iddia edildi. İlk 2 isteğin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili olduğu konuşulurken Akşenerin son isteğinin ise İzmir olduğu konuşuluyor... İşte detaylar...