CHP ve İYİ Parti arasındaki yerel seçim gerginliği tam gaz devam ediyor. Katıldığı canlı yayında CHPyi bombalayan İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok mesajı verdi. Lütfü Türkkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye’yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş ile birbirine giren Lütfü Türkkan seçim zamanı ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı açıklamasında bulundu.