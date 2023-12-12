İYİ Parti yerel seçimlere giderayak, kaos, kavga ve iç hesaplaşmalarla cebelleşiyor. İYİ Partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu. Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayısta oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğanı verdiğini itiraf etti. Kılıçdaroğluna oy vermediğini belirten Beker, Tek üzülmeyen bendim. Kemal Beye oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayısta oy kullanmadım, 28 Mayısta Tayyip Beye oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki dedi. Öte yandan Başkan Erdoğanın Almanyadaki siyasi başarısına da değinen Beker, Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım. dedi.