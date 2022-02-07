İyi Parti'den istifa eden Vedat Yenerer'den casus bombası: Sen bu bilgileri kime vermek için istedin? / 07.02.22

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı Vedat Yenererin açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. FETÖnün partide nasıl yapılandığını açıklayan Yenerer, partide ciddi bir dönüşüm olduğunu dikkat çekti. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozanla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Yenerer, Libya Tezkeresi sırasında soru önergesi verdi. Bir diplomat, yurt dışına giden askeri envanteri, insan sayısını, sivillerin kim olduğunu sormaz. Tesadüfen öğreniyoruz ki böyle bir şey sormuş. Ben de buradan soruyorum: Ahmet Kamil Erozan, sen bu bilgileri kime vermek için istedin? ifadelerini kullandı.