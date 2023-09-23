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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti topa tuttu: Demokrasi kılıflı tek adam / 22.09.23

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti topa tuttu: Demokrasi kılıflı tek adam / 22.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti topa tuttu: Demokrasi kılıflı tek adam / 22.09.23

Takvim 03:07
02

Az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak! Kimler için gün şartı düşecek? Ne zaman hayata geçecek?

Takvim 02:19
03

Türkiye düşmanı Bob Menendez'den rüşvet skandalı! 400 bin dolar değerindeki külçe altını cebe indirmiş / 22.09.23

Takvim 01:42
04

CHP İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in zehir zemberek açıklamalarına neden sessiz? Kemal Kılıçdaroğlu at pazarlığının farkında mı? / 22.09.23

Takvim 02:24
05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü / 22.09.23

Takvim 02:37
06

Bu da mı sabotaj? Taksim metrosunda bir yürümeyen merdiven daha! CHP'li İBB Başkanı ve basın danışmanı Murat Ongun tiye alındı / 22.09.23

Takvim 02:31
07

Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'daki Ermeni güçler silahlarını teslim etmeye başladı / 22.09.23

Takvim 02:23
08

FETÖ’cü psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında yeni detaylar! Mağdur aileler konuştu: Evimize oyuncak araba ile kamera yerleştirmiş / 23.09.23

Takvim 04:08
09

Fenerbahçe Nordsjaelland'ı rahat geçti! / 22.09.23

Takvim 01:20
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