Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına ve HDP ile kirli pazarlığına tepki göstererek İYİ Partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında CHP Liderini topa tuttu. Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlunun kazanamayacağının bilindiğini ifade ederek Partisini tek adam gibi yönetiyor, bizim de emeklerimize pusu kurdu dedi. Öte yandan muhalefetin inandırıcılığın kalmadığını söyleyen Ağıralioğlu “Muhalefet o kadar ağır yara aldı ki memlekette muhalefetin ne dediğini umursayan bir Allahın kulu kalmadı. Kazanmak için her şeyi mübah görme ilkesizliğe yol açıyor” şeklinde konuştu.