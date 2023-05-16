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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar! / 15.05.23

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar! / 15.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar! / 15.05.23

Takvim 04:03
02

Güçlü büyümeye güçlü kadro! Kişi başı 16 bin dolarlık gelir düzeyine ulaştıracak adımlar

Takvim 02:29
03

Olunga teklifi: Al Duhail'de forma giyen kenyalı Santrafor Galatasaray'a önerildi! / 16.05.23

Takvim 01:26
04

Fener'de B planı Yassine Bono: Resmi teklif yolda! / 16.05.23

Takvim 01:11
05

EYT'liye promosyon kazancı: Bankaların kampanyaları sürüyor! Peki nasıl alınacak?

Takvim 03:15
06

Bu da küresel tetikçi The Economist'e kapak olsun! Milli irade "Başkan Erdoğan" dedi, haftalardır gazlanan Kılıçdaroğlu fark yedi / 15.05.23

Takvim 03:58
07

Başkan Erdoğan'a sevgi seli... İstanbul'da vatandaşlarla selamlaştı / 15.05.23

Takvim 02:49
08

Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey kararını verdi! İmzayı atıyor / 14.05.23

Takvim 01:10
09

AK Parti'den CHP'nin manipülasyonuna sert tepki: Meclis tablosunda ve cumhurbaşkanlığında öndeyiz / 15.05.23

Takvim 00:00
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