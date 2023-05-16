Milli irade sandıkta tecelli etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğluna 2.5 milyon oy fark attı, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu ele aldı. İYİ Partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlundan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Ağıralioğlu Türk Milletinin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakını ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar! diyerek Başkan Erdoğanı ve Cumhur İttifakını tebrik etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.