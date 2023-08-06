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İYİ Parti'den kaçan kaçana! İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ertaş'tan zehir zemberek sözler: PKK ve CHP'nin arka bahçesi olmuşlar / 05.08.23

İYİ Parti'den kaçan kaçana! İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ertaş'tan zehir zemberek sözler: PKK ve CHP'nin arka bahçesi olmuşlar / 05.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İYİ Parti'den kaçan kaçana! İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ertaş'tan zehir zemberek sözler: PKK ve CHP'nin arka bahçesi olmuşlar / 05.08.23

Takvim 01:15
02

Beşiktaş'ta Malinovsky sürprizi! Kartal Ukraynalı 10 numara için düğmeye bastı / 06.08.23

Takvim 01:10
03

EYT'liye borç formülü! Emeklilik işlemleri devam eden EYT'liler hangi belgelere bakacak?

Takvim 02:43
04

Emekliye zamlı maaş hesabı! Maaşlar nasıl hesaplanıyor? Kök maaş nasıl belirleniyor?

Takvim 02:43
05

Kabine tatilde Almanya krizde! 40 şirketin CEO'su hükümeti sert dille uyardı / 06.08.23

Takvim 00:49
06

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun yine devrede! Mustafa Sarıgül'e sosyal medyadan ayar: Hangi sıfat ve hadle... / 05.08.23

Takvim 04:29
07

CHP paramparça! Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Herkesin morali çok bozuk, mahalle seçimleri kötü gidiyor / 05.08.23

Takvim 01:54
08

Emeklilik kolaylaşıyor

Takvim 02:33
09

Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı! / 05.08.23

Takvim 02:21
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