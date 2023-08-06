14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından paramparça olan muhalefet kanadında istifalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisanın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetiminde görevli 14 isim istifa etmişti. Bu kez de İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş zehir zemberek açıklamalarda bulunurak istifa etti. Ertaş açıklamasında, İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir. Kuruluş amacını kaybetmiştir. Bizleri MHPden koparan ve MHPnin AKPnin arka bahçesi olduğunu söyleyenler PKKnın ve CHPnin arka bahçesi oluşumlarından haberi yok galiba ifadelerini kullandı.