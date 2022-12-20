İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun mağduriyet algısıyla Kemal Kılıçdaroğluna çektiği operasyona ilişkin bombalar patlamaya devam ediyor! Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşenere CHPye müdahale etme şeklinde uyarı çekerken İYİ Partiden sert bir yanıt geldi. İYİ Partinin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlunun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul’da aday olmuştu ama kazanamamıştı. ifadelerini kullandı.