İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlıkta el yükseltme hamleleri sürmeye devam ederken, İYİ Partinin yaklaşan yerel seçimler öncesi 81 ilde aday çıkarması hususunu değerlendiren İmamoğlu, Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiyede bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum şeklinde konuşmuştu. İmamoğlunun açıklamaları sonrası İYİ Partili Rıdvan Uzdan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı geldi. Uz, Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu’dur. Bundan sonra bizi aramasınlar. Seçim zamanı Kılıçdaroğlunun kapısına nasıl gittilerse yine CHP adayı olarak devam etsinler dedi.