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İYİ Parti'den MHP'nin davetine ret CHP'ye rest! Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos vurgusu: Müstakil seçim ateşi harlandı / 12.08.23

İYİ Parti'den MHP'nin davetine ret CHP'ye rest! Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos vurgusu: Müstakil seçim ateşi harlandı / 12.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Parti'den MHP'nin davetine ret CHP'ye rest! Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos vurgusu: Müstakil seçim ateşi harlandı / 12.08.23

Takvim 02:44
02

İYİ Parti'den CHP'ye bir rest daha! Buğra Kavuncu açık açık söyledi... Bomba kulis! Meral Akşener CHP'den ne isteyecek? İste 3 zor şart / 11.08.23

Takvim 05:30
03

CHP'nin eski ağır toplarından Kemal Anadol Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın" / 12.08.23

Takvim 02:14
04

Büyük gurur! Savunma sanayiinde milli havacılık motorları fark atıyor: "Dünya genelinde en büyük tedarikçi Türkiye" / 12.08.23

Takvim 02:53
05

Akşener'in 'Büyük Taarruzu'na karşı CHP'de 26 Ağustos hazırlıkları! "İYİ Parti'ye linç kampanyası başlatılacak" kulisi: Fondaş medya başrolde / 12.08.23

Takvim 02:34
06

Emekliye kök maaş formülü: Yeni artış nasıl olacak? Kim ne kadar alacak?

Takvim 02:55
07

HAVA DURUMU | Meteorolojiden "sıcak hava dalgası" uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstüne çıkacak / 12.08.23

Takvim 03:12
08

Aslan'da bekleyiş sürüyor! İspanyol yıldız Sergio Ramos'a bir adım daha yaklaşıldı / 12.08.23

Takvim 01:14
09

Fenerbahçe Fred'i renklerine bağladı! Resmi açıklama geldi... 'Fred Çakmaktaş' göndermesi / 11.08.23

Takvim 01:18
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