MHP lideri Devlet Bahçelinin İYİ Partiye yönelik Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına çağrısı siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gelişme üzerine gözler İYİ Partiye çevrildi. Konuya ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. MHPnin davetine icabet etmeyeceklerini duyuran Zorlu, 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet diyerek CHPye göndermede bulundu. Bilindiği üzere İYİ Partili kurmaylar her fırsatta CHPsiz yerel seçim söylemlerinde bulunup 26 Ağustos vurgusu yaparak seçime ayrı girilmesi gerektiğini savunuyor.