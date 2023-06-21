İYİ Parti, yerel seçimlerde CHPden bağımsız yol izlemenin hazırlıklarında... Meral Akşenerin İYİ Parti kongresinde Millet İttifakından zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Partiden doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlunun 6 değil 16lı masa kurarım çıkışına sert tepki gösterip CHPye İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız imasında bulunan Özlale, Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz dedi. Akşenerin sağ kolu Turhan Çömez de Millet İttifakı yasal olarak sonlandı çıkışını yaptı. Akşenerin İmamoğlu ile birlikte hareket edeceği, değişim çağrılarını destekleyeceği kulislerde konuşulurken İYİ Partili kurmayların eylem ve söylemleriyle bu durumu desteklemesi dikkatlerden kaçmadı.