İYİ Partili Aytun Çırayın sosyal medya üzerinden giriştiği kirli algı operasyonu elinde patladı. Geçtiğimiz ay Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonuyla öldürülen terörist için ABDnin yayımladığı taziye mesajını gündeme getiren Çıray, Türkiyenin Washington yönetimine tepki göstermediğini yalanını dolaşıma soktu. Oysa ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, skandal gelişme sonrasında ABDye sert bir şekilde tepkilerini dile getirmişti. Böylesi rezil bir yalan üzerinden algı operasyonuna soyunan İYİ Partili Aytun Çırayın yaşadığı akıl tutulması gözler önüne serildi.