Geçtiğimiz günlerde aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiyenin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakarak kutsal değerlerimizi hedef alan rezil bir saldırı gerçekleştirmişti. Türkiye bu alçak saldırıya çok sert tepki vermiş ve İsveç’e NATO kapısını kapatmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal bir açıklama geldi. Çıray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Partiye can suyu mu veriyorlar? ifadelerini kullanarak, İsveçte Kuran-ı Kerim yakılmasını ve geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen cami katliamını AK Parti’ye mal etti.