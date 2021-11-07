İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti / 06.11.21

Bingölde şehit ağabeyi Tahir Gümrene küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkanın yeni bir skandalı ortaya çıktı. Türkkan, İyi Partili Muhammet Güllük’ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında şehit olan Tahir Gümren’in kardeşi İsa Gümren için “Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!” ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada şehidin şehadetinin “sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar” denerek küçümsenmesine ise tepki yağdı. Haberin detayları...