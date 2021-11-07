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7/24 Dinle Takvim İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti / 06.11.21
İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti / 06.11.21

İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti / 06.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

İyi Partili Lütfü Türkkan eceline mi susadı? Bacısına küfrettiği şehidin şehadetiyle dalga geçti / 06.11.21

Takvim 01:43
02

Trakya'da tedirgin eden manzara! "Kaygılıyız" / 07.11.21

Takvim 06:19
03

Gözler yarınki Kabine Toplantısında! Kabine Toplantısında neler konuşulacak? Asgari ücret zammı, EYT, 3600 ek gösterge... / 07.11.21

Takvim 03:27
04

15 Temmuz hain darbe girişiminde Beşiktaş'ın stadına inmişti: Dikkat çeken Pensilvanya ve Yunanistan detayı / 07.11.21

Takvim 02:35
05

Bakan müjdeyi verdi! Gayrettepe-Havalimanı metro hattında büyük gün yarın!

Takvim 02:21
06

Trabzonspor, Beşiktaş’ı devirdi! Ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi / 07.11.21

Takvim 00:59
07

Attila Szalai'ye Chelsea de talip olunca harekete geçtiler! Fenerbahçe'den 30 milyon Euro'luk hamle / 07.11.21

Takvim 01:19
08

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşinin boğazına sarılıp galiz küfür etti / 07.11.21

Takvim 01:40
09

Gerçekleşmesine sayılı günler kaldı! Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor: 4471 TL'ye kadar çıkacacak

Takvim 02:35

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