Geçtiğimiz günlerde CHP yandaşı Enver Ayser, Meral Akşeneri kepazeliğin son noktası diyerek Kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor ifadeleriyle hedef almıştı. Ayseverin bu çıkışının ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın CHP ve yandaşarını topa tuttu. Parti rozetimiz göğsümüzde diye başka parti iç işine karışmak, konuşmak bize yakışmaz diyorduk ama artık yetti diyen Aydın, Tüm seçimleri kaybetmiş genel başkanınızı, şu an liderler arasındaki en yaşlılardan olan genel başkanınızı, kendi adaylığını dayattırıp Türkiye’yi kaybetirmiş genel başkanınızı, sizleri, üslubunuzu, hadsizliğinizi, trollerinizi çekmek zorunda değiliz. Sizler de bizleri çekmek zorunda değilsiniz ifadelerini kullandı.