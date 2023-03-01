Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken 6lı koalisyon enkaz üzerinde miting yapıp siyaset devşirmeye devam ediyor. Akşenerin başdanışmanı İYİ Partili Turhan Çömez, CHP yandaşı Halk TVde İskenderun Devlet Hastanesinde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insan öldü yalanını dolaşıma soktu. Gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı Çömezin rezil iftirasını yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle yaşandığı kaydedildi.