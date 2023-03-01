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İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler / 01.03.23

İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler / 01.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler / 01.03.23

Takvim 02:53
02

EYT Meclis'te kabul edildi! Emeklilik işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi adımlar izlenmeli? İşte yol haritası

Takvim 04:37
03

İstanbul için büyük taşınma planı! 1,5 milyon konut nereye ve nasıl yapılacak? Uzmanlar A Haber canlı yayınında değerlendirdi / 01.03.23

Takvim 02:54
04

DEŞİFRE | 6'lı koalisyon sonsuz kaos! Kılıçdaroğlu'nu Davutoğlu'nun ayağına götüren 3 neden: Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş... / 01.03.23

Takvim 02:42
05

Fenerbahçe’den Hırvat harekatı! 2 yıldız için bastırıyor / 01.03.23

Takvim 01:17
06

Çizme basından bomba iddia! Zaniolo Juventus'a Di Maria Galatasaray'a / 01.03.23

Takvim 02:26
07

6'lı koalisyonun işi Jüpiter'e Venüs'e kaldı! Aday için astrologlara kulak kabarttılar / 01.03.23

Takvim 00:25
08

Büyük İstanbul depremi ne kadar yakın? 1509 İstanbul depremi bugüne dair hangi bilgileri veriyor? / 01.03.23

Takvim 03:14
09

Kirli sicil kirli algı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı yalanını ortaya attı mangır Cumhuriyet servis etti! / 28.02.23

Takvim 02:45
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