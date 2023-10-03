CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı kıran kırana devam ediyor. Son olarak at pazarlığında el yükseltmek isteyen Meral Akşener, İYİ Partililer üzerinden CHPye gözdağı verdi. CHP yandaşı İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunarak, İYİ Partililer şu an yemekteler ve Akşener liderliğinde toplandılar. Orada ortaklaşa, Amasız, fakatsız geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde 81 ilde tek başımıza giriyoruz kararı alındı. Ardından Bu konuda farklı düşünen varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır görüşünde uzlaşıldı. Bu karar ortaya kondu. Ankara ve İstanbulu da kattılar açıklamasında bulundu. Akşenerin bu hamlesi İYİ Parti üzerinden CHPye gözdağı veriyor olarak yorumlandı.