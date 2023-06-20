28 Mayıstaki hezimet sonrası İYİ Parti, yerel seçimlerde CHPden bağımsız bir yol izlemenin hazırlıklarını yapıyor. CHPye yerel seçimlere ayrı gireceğiz resti çeken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlaleden sonra topa İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez girdi. Çömezin, Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız sözleri İYİ Partinin CHPsiz yerel seçim planını açık etti. Öte yandan Meral Akşenerin sistematik bir şekilde A Takımına CHPyi bombalatması dikkatlerden kaçmadı.