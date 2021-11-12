İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21

İyi Partili Lütfü Türkkanın şehit ağabeyine küfür etmesi Millet İttifakı hariç tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Kamuoyunda İPli küfürbaz Lütfü Türkkana karşı yükselen istifa talebini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, terörün siyasi ayağı HDP ve FETÖ ile dirsek teması kurmaktan çekinmeyen İyi Partinin gerçek yüzünün Türkkan olduğunu yazdı. Övür, yazısında, Bu yüzden baştan istifasını istesem bile şimdi Türkkan asla ve kata İPten istifa etmemelidir diye düşünüyorum, çünkü o İPin gerçek yüzdür. ifadelerini kullandı.