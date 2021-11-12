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7/24 Dinle Takvim İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21
İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21

İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21

Takvim 03:13
02

Yeminli Türkiye düşmanlarına en güzel cevap: Adnan Menderes planladı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi! / 09.11.21

Takvim 02:45
03

Şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Akşener'e sert tepki: Affedenleri de affetmeyeceğiz! / 11.11.21

Takvim 02:17
04

Konut satışında yeni dönem! Firmalara istediği değerleme şirketini seçme imkânı verilecek

Takvim 03:21
05

KVKK'yı ihlal eden belediyelere ceza! Kişisel verileri ihlal ettikleri ortaya çıktı / 08.11.21

Takvim 01:21
06

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım / 09.11.21

Takvim 02:51
07

EYT'lilerin gözü bu haberde! EYT'de yıl şartına dikkat: EYT'li için prim kadar, yıl şartı da önemli...

Takvim 01:37
08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a arka çıktı: Bu bir provokasyon / 08.11.21

Takvim 02:06
09

530 bin memurun gözü bu çalışmada! Kamuda herkes kadrolu olacak

Takvim 01:23
10

Usta sanatçı İlhan Şeşen: Yıkılırken eleştirmiştim ama AKM harika oldu / 08.11.21

Takvim 02:10

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