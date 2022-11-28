İYİ Parti ve yandaş medya tarafından algı malzemesi haline getirilen Mustafa Dizdar isimli öğretmenin Meral Akşenere çiçek verdiği için değil, siyasi ve hakaret içerikli paylaşımlarından kaynaklı yaptırıma maruz kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlar dikkatlice mercek altına alındığında Dizdarın bir öğretmene yakışmayacak faaliyetler içersinde bulunduğu ortaya çıktı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özala hain yakıştırmasında bulunan Mustafa Dizdar, AK Parti seçmenine ve Bakanlara hakaret edip Başkan Erdoğanı da hedef göstermiş. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.