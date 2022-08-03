İYİ Parti'nin "Rahim Cavadbeyli" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığından flaş açıklama! Algı oyunu patladı / 03.08.22

İYİ Parti, Rahim Cavadbeyli adıyla tanınan yazar Rahim Javadpourun sınır dışı edileceğini öne sürdü. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cavadbeylinin ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Cavadbeylinin uyması gereken bildirim yükümlülüğüne uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.