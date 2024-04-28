İYİ Partide Meral Akşener dönemi bitti. Olağanüstü kurultay sonrası Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. İYİ Partinin yeni yol haritasının nasıl şekilleneceği merak konusuyken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlunun milliyetçilerin ve muhafazakârların DEM Partiyle açık ittifak yapan CHPye eklemlenmesi sürecinin önemli aktörleri olduğunu vurgulayan Övür, Anlayacağınız, Millet İttifakı dağılmadı, CHPde birleşti. Gidenler mıntıka temizliği yapıp gitti dedi. Öte yandan Akşenerin yarınlara açık kapı bırakan açıklamaları dikkat çekerken parti içine Bedeli ben ödedim, hesabı siz tutacaksınız mesajı verdiği öne sürüldü.