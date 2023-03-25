6lı koalisyonla HDPnin resmileşen ittifakının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHPyi hedef alarak parti tabanının gazını almak için kolları sıvadı. Masada bize pusu kuruldu, Kılıçdaroğlu bizimle helalleşsin, rencide edildik, ben bu vebale ortak olmam diyen ancak bir türlü istifa diyemeyen Ağıralioğlunun danışıklı dövüş üzeri samimiyetsiz çıkışı tepki çekti. Ağıralioğlunun İYİ Parti talimatıyla Kılıçdaroğluna verilecek oyların kırgın, kızgın ve hırplanmış olacak algısını yayma girişimi de dikkatlerden kaçmadı.