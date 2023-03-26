6lı koalisyonla HDPKKnın resmileşen ittifakının etkileri sürerken İYİ Parti milliyetçi tabanın gazını alacak bir tiyatroya soyundu. Yavuz Ağıralioğlu, Masada bize pusu kuruldu. Bölücü pazarlıklar yapıl diye çıkış yaptı ancak istifa etmedi. Ağıralioğlunun bu çıkışı ile eş zamanlı olarak konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise bu çıkışın Ağıralioğlunun kendi görüşü olduğunu belirterek Kılıçdaroğlunun HDP ile temasına yeşil ışık yaktı. Bu durum Ağıralioğlunun gaz alma peşinde olduğunu gösterirken oynanan tiyatroyu da gün yüzüne çıkardı.