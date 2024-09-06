Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir körfezindeki balık ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, Denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gereken sınırdan tam 50 kat fazladır. dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, İzmir Büyükşehir Belediyesini bu konuda defalarca uyardığını dile getiren Kurum, son 5 yılda belediyeye 6 milyon liradan fazla, 13 ayrı ceza uygulandığını, cezaların sebebinin tesisin düzgün çalıştırılmaması olduğunu bildirdi. Kurum, İzmir Körfezindeki kötü koku ve balık ölümlerine ilişkin eylül ayının sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacaklarını bildirdi.